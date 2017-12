Un incendio di spazzatura e pezzi di baracca, nell'ultimo degli spazi di corso dei Martiri prima della nuova stazione della metropolitana Giovanni XXIII. È divampato poco dopo le 17 di oggi, per cause ancora da accertare. Non è chiaro se all'interno dell'area fossero accampate persone che vivevano nella baraccopoli improvvisata o se lo spazio fosse vuoto. Sul posto, intorno alle 17.10, è arrivato un mezzo dei vigili del fuoco, inviato dalla centrale operativa di via Cesare Beccaria.

In base a quanto riferito dagli uomini della polizia, presenti poco dopo il divampare delle fiamme, non ci sarebbero feriti né intossicati. Intorno all'area si è radunata una piccola folla di curiosi, diversi dei quali con trolley e borsoni al seguito. Provenienti dalla stazione o in partenza, nell'ultimo giorno del 2017. Il punto in cui è scoppiato l'incendio si trova all'incrocio con viale Libertà, a poca distanza sia dalle fermate di metro e autobus.