Mostre a ingresso gratuito, presepi artistici e siciliani, concerti, spettacoli circensi e di danza, arte, mercatini, appuntamenti per bambini e tanta solidarietà. Sarà questo e molto altro ancora il Natale catanese, già entrato nel vivo nei giorni scorsi con diverse iniziative sparse in tutta la città. Un programma a disposizione per chi vuole godersi le vacanze con la famiglia e con gli amici. Dall’8 dicembre al 6 gennaio è possibile visitare in diverse chiese esposizioni di presepi artistici, anche made in Sicily: dalla basilica Cattedrale di piazza Duomo alla basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine di piazza Carlo Alberto, dove dalla notte del 24 dicembre sarà possibile ammirare l'artistica scenografia della rappresentazione della Natività di Gesù allestita sull'altare maggiore, oltre al presepe vivente che sabato 6 gennaio, alle 18, segnerà l’arrivo dei Re Magi e a cui seguiranno la processione e il bacio del bambinello e la recita natalizia a cura di un gruppo di giovani volontari.

I presepi artistici siciliani saranno visitabili presso la Chiesa S. Francesco all’Immacolata in piazza S. Francesco D’Assisi, alla Basilica Collegiata S. Maria dell’Elemosina in via Etnea, alla Chiesa di San Benedetto di via Crociferi, alla Chiesa di San Michele Arcangelo ai Minoriti di via Etnea, alla Chiesa di San Biagio in piazza Stesicoro, alla Parrocchia Sant’Euplio martire in Piazza Montessori, alla Chiesa monumentale di S. Gaetano alle Grotte in Piazza Carlo Alberto, alla Chiesa di S. Sebastiano in piazza Federico II di Svevia, alla Chiesa di S. Camillo dei Mercedari in via Crociferi, alla Parrocchia SS. Sacramento Ritrovato in via VI Aprile, all’Oratorio S. Filippo Neri di via Teatro Greco. Nelle terrazze delle monache della Chiesa Badia S. Agata di via Vittorio Emanuele verrà allestita una mostra di presepi artistici provenienti da tutto il mondo, visitabile con un piccolo contributo che verrà devoluto in beneficenza, mentre al museo Diocesano di piazza Duomo fino al 5 gennaio sarà possibile ammirare i presepi realizzati dai bambini delle scuole che hanno partecipato all’iniziativa Il tuo presepe al Museo.

Per chi ama l’artigianato e l’home made tanti mercatini natalizi da visitare. Fino al 24 dicembre saranno operativi quelli di corso Italia a cura dell’associazione culturale Kap e quello allestito dall’associazione le Pulci di Città in via Dusmet, nella zona pedonale antistante villa Pacini. Si prolungherà fino al 27, invece, Merry Christmas market in via Minoriti, tra via Etnea e via Manzoni, mentre la fiera di Natale al piazzale Rocco Chinnici, alle Ciminiere, chiuderà l’8 gennaio. Diversi gli appuntamenti previsti da Natale in Città, cartellone a cura del Comune di Catania.

Ancora musica sabato 23 con la chitarra di Fabio Maida, che alle 20.30 si esibirà in un concerto all’auditorium Concetto Marchesi, all’interno del palazzo della Cultura di via Vittorio Emanuele, in una serata a ingresso libero voluta dall’associazione culturale LuminArtis. Alle 21.30 il museo civico Castello Ursino farà da sfondo al concerto - a ingresso gratuito - di musica polifonica su repertorio sacro d’autore e popolare siciliano del Coro Polifonico Sturm und Drang e dell’Orchestra da Camera L’Estro Armonico.

Chi ama i libri, la cultura e la condivisione di idee e spazi urbani potrà festeggiare, sabato 23 dalle 11 alle 23.30, il quarto compleanno della biblio-emeroteca urbana Piazza dei Libri, lo spazio pubblico a due passi dal Castello Ursino strappato al degrado e riconsegnato alla città dall’associazione culturale Gammazita, che per l’occasione organizza una festa con tante attività gratuite per grandi e piccini, un'intera giornata di incontri, presentazioni editoriali, performance, reading, musica, illustrazioni, laboratori per bambini, arte, teatro e tanta lettura.

Sarà una ricca giornata quella di sabato, che vedrà attivi anche i piccoli frequentatori della libreria Libo' Libreria Dei Ragazzi E Degli Errori, in cui alle 17 verrà creata una piccola redazione giornalistica che si impegnerà a svelare il mistero della scomparsa di Babbo Natale attraverso interviste, articoli e inchieste. Un laboratorio – a pagamento e con prenotazione obbligatoria - per bambini dai 6 ai 10 anni condotto da Floriana Manciagli. La giornata si chiuderà con due appuntamenti musicali: il concerto di Natale al Ma Musica Arte, Natale per caso di Dario & i Lunatici e quello Land before Christmas organizzato a La nuova dogana, in cui si esibiranno il catanese Fabio Abate, con il suo repertorio blues, jazz e rock, il frontman dei Tinturia Lello Analfino, il cantautore catanese d’adozione Mario Venuti e il musicista Roy Paci & i suoi Aretuska. A seguire djset dei Trinacria beat box e DJonni Francolino.

Tante anche le mostre visitabili tutti i giorni, a eccezione del 25 dicembre: Soft Wall di Pablo Echaurren al Palazzo della Cultura, I tesori nascosti a cura di Vittorio Sgarbi, Voci di pietra e Le monete di Catania greca e bizantina nelle collezioni del Museo Civico al Castello Ursino. Immancabile nel programma natalizio il tradizionale pranzo di Natale per i poveri organizzato dalla comunità di Sant’Egidio insieme a monsignor Gaetano Zito, rettore della Chiesa di San Nicola L'Arena che alle 13 di lunedì 25 dicembre ospiterà il banchetto, e a Kheit Abdelhafid presidente della Comunità Islamica di Sicilia. La sera di Natale ancora musica al Ma Musica Arte con il newyorkese Kenny Carpenter, ospite del format Hap-py Nite il club siete voi creato da Happy Crew.

Giovedì 28 ci sarà una giornata dedicata all’arte in tutte le sue forme. Si tratta di Catania Art Day, l’iniziativa organizzata nell’ambito delle attività del progetto Dame, Donne e arte: mondi in evoluzione, finanziato dal Ministero delle Politiche giovanili con l’obiettivo di valorizzare le competenze di giovani siciliani under 35 al fine di favorire la nascita di imprese e creare occupazione nel settore dell’arte. In Piazza Università si alterneranno concerti per archi, percussioni, suoni mediterranei ed esibizioni circensi, mentre i locali di Palazzo della Cultura ospiteranno la mostra fotografica Ritratti, realizzata dai ragazzi che hanno seguito il corso di fotografia di Carlotta Magliocco, la proiezione del documentario Dame stories firmato dai giovani che hanno partecipato ai laboratori di videomaking e musica elettronica, il concerto Ritmi e suoni del Mediterraneo con musiche originali di Sebastiano Failla, le esibizioni d’arte circense Circotondo intorno al mondo, la performance di danza Humanity Emotions, ispirata alle emozioni umane, e Giovani in Classica, due concerti per archi e pianoforte che vedranno esibirsi Allegra Ciancio, Salvatore Lavenia, Francesco Di Stefano e Claudio Bonfiglio, accompagnati dal quartetto d’archi Cromatismi.

Per la terza edizione di Natale al Bellini in programma per il 27 dicembre alle 20.30 le suggestioni del Gospel con l’ensemble Vincent Bohanan and The Sound of Victory Fellowship Choir. Il 29 dicembre alle 20,30sarà la volta del compositore Paolo Vivaldi, che all’interno dell’evento Il suono dell’immagine eseguirà dal vivo le proprie colonne sonore, abbinate alla proiezione di estratti delle fiction tv da cui sono tratte. Per approfondire la storia del Natale sarà possibile assistere gratuitamente allo spettacolo teatrale e musicale Natale: La Storia nella storia, a cura dell’associazione culturale Gravina Arte. Scuola di recitazione Umberto Spadaro, che si terrà martedì 2 gennaio alle 20.30 nella saletta teatro al palazzo della Cultura.