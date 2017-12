Non si arresta l’azione di ignoti che appiccano il fuoco ai cassonetti dell’immondizia collocati in diversi punti della città. Mentre nei giorni scorsi le fiamme avevano solo divorato i contenitori della spazzatura, stanotte, invece, i roghi in due diverse circostanze hanno avuto effetti più gravi. In via Principe Nicola l'incendio di un cassonetto, innescato da sconosciuti, si è esteso a due autovetture parcheggiate lì vicino. L’arrivo dei vigili del fuoco del comando provinciale di via Cesare Beccaria ha evitato il peggio: le due auto sono solo state danneggiate. Gli uomini del 115, dopo un accurato sopralluogo, hanno accertato la natura dolosa del rogo.

Altro incendio in via Cordai. In questo caso pompieri si sono trovanti dinanzi ad un cassonetto e un'auto avvolti dalle fiamme. Non è stato possibile appurare se le fiamme siano partite dal cassonetto o dall'autovettura. Entrambi i roghi sono stati segnalati alle autorità.

Un primo giro di cassonetti incendiati si era registrato circa dieci giorni fa. La sera stessa durante cui una cabina primaria di e-distribuzione, ubicata in via Domenico Tempio, ha preso fuoco lasciando al buio buona parte del centro di Catania, ignoti davano alle fiamme 12 cassonetti sparsi fra i quartieri di San Giovanni Galermo e Ognina.