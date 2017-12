Minuti di paura per gli ospiti di un bed and breakfast di via Etnea. Intorno alle 22, un incendio è divampato all'interno della struttura sita lungo la via principale della città, nell'area compresa tra via Pacini e la villa Bellini. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia, con i primi che hanno domato le fiamme.

Le persone che alloggiavano sono scese in strada e il b&b è stato fatto evacuare. Nessuno è rimasto ferito, mentre il personale del 118 ha controllato eventuali casi di intossicazione. Stando alla prima ricostruzione dei vigili del fuoco, l'incendio sarebbe partito dal locale adibito a cucina, forse a causa di un cattivo uso della strumentazione da parte di uno degli ospiti. Al momento, tuttavia, non è escluso che all'origine dell'accaduto possa esserci stata una fuga di gas.