Una macchina spazzatrice della Ef servizi ecologici ha preso fuoco intorno alle 14.45 di questo pomeriggio in piazza San Candido, ad Aci Catena. Il mezzo della ditta che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti in città è stato completamente distrutto dalle fiamme durante la pulizia dell'area nella quale ogni mercoledì mattina si svolge il mercato settimanale.

Sul posto, in un primo momento, è intervenuta la polizia municipale che ha tentato di spegnere il fuoco con tre estintori. Olio, benzina e vento hanno però reso impossibile lo spegnimento. Al momento per le operazioni necessarie sta ancora lavorando una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Catania con due mezzi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la spazzatrice avrebbe preso fuoco in maniera autonoma durante il regolare servizio.