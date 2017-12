Minorenni impegnati a vendere botti illegali a bordo strada. A identificarli, durante alcuni controlli straordinari del territorio, sono stati gli agenti di polizia del commissariato Borgo-Ognina in collaborazione con il reparto Annona dei vigili urbani. Le zone interessate sono state quelle di Picanello, Canalicchio, Barriera e San Cristoforo. In totale sono state individuate sei persone, tutte impegnate a vendere in modo illegali dei fuochi pirotecnici.

Tra di loro anche tre minorenni, con il più piccolo degli ambulanti di appena 14 anni. Uno di loro, lungo via della Concordia, li conservava dentro una cassa nascosta tra pandori e panettoni, che smerciava senza nessuna autorizzazione. Il titolare della bancarella è stato identificato e si tratta del padre pregiudicato, che aveva occupato il marciapiede e parte della sede stradale. I dolciumi sono stati sequestrati e donati in beneficenza. Lo stesso è avvenuto per i fuochi pirotecnici.