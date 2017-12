Una mansarda in questi minuti viene divorata dalle fiamme a Pedara, in via Alcide De Gasperi, periferia sud del Comune pedemontano. L'incendio si è sviluppato all'interno di una villetta a due piani.

Allarme fra le famiglie di residenti della zona. Sul posto sono rapidamente giunti i vigili del fuoco: in azione una squadra munita di automezzi di rincalzo. Si valuta, al momento, ogni ipotesi sulle eventuali cause del rogo.