Traffico bloccato, ambulanza e forze dell'ordine sul posto. È quello a cui si assiste in questo momento in piazza Turi Ferro, ex piazza Spirito Santo, nel pieno centro storico di Catania. Una Nissan Micra di colore grigio, uscendo da un parcheggio, ha travolto uno scooter che viaggiava verso piazza Stesicoro. A soccorrere il conducente del ciclomotore è intervenuto un mezzo del 118. Nel frattempo, nell'intera zona - fino a corso Sicilia - i veicoli in transito sono fermi, in attesa che la situazione si sblocchi e la circolazione possa tornare alla normalità.