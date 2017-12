Quasi 400mila articoli pirotecnici conservati senza il rispetto dei requisiti di legge. A tanto ammonta l'ultimo sequestro dei militari della guardia di finanza di Catania, attivi nell'ambito dei servizi di fine anno per verificare la regolare detenzione di fontane luminose, artifizi esplodenti e fuochi d'artificio. Durante l'accesso in due depositi di alettante aziende del settore della vendita all'ingrosso, nei territori di Misterbianco e San Giovanni La Punta, hanno scoperto due tonnellate di prodotti, conservati senza le autorizzazioni di pubblica sicurezza e con modalità non conformi a quanto stabilito dalle norme.

Oltre al superamento dei limiti quantitativi i militari hanno accertato che gli articoli erano disposti insieme a materiale infiammabile. Al termine dell'attività di controllo i titoli delle due imprese, un cinese e un italiano, sono stati deferiti alla procura etnea con l'accusa di commercio abusivo e omessa denuncia di materiale esplodente, reato, quest'ultimo, punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con ammenda fino a 371 euro.