Sono le 15.45 quando, a Mascalucia, prende il fuoco il tetto di una villa abbandonata in via Etnea, conosciuta in città come villa del barone. Un'alta colonna di fumo viene sprigionata dalle fiamme, visibile anche a una certa distanza. In tempi brevi, sul posto si portano i vigili del fuoco, con due autobotti e - in via precauzionale - un'autoscala.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. L'ipotesi, almeno a caldo, è che il rogo sia di matrice dolosa. La villa, infatti, è disabitata da anni e all'interno non c'è energia elettrica. Il che esclude in partenza la possibilità di un corto circuito.