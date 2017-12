Incendio di matrice dolosa a Linguaglossa, nella centralissima via Roma. A prendere fuoco un fuoristrada Mitsubishi, poi risultato rubato poche ore prima nel vicino Comune di Piedimonte Etneo. Il fatto si e verificato poco prima delle 3.30. Le fiamme avrebbero avvolto prima l'auto per poi propagarsi nell'area circostante, interessando nello specifico l'ex bottega della nota macelleria Cannavò, nei pressi di piazza Giardino, all'ingresso del Comune pedemontano. L'attività commerciale finita nel mirino dei malviventi ieri notte era specializzata nella vendita di carni al dettaglio, e da anni di proprietà di due privati, Antonio Cavallaro e Gianluca Arcidiacono.

Con il passare delle ore viene ormai esclusa la prima ipotesi, ovvero quella del mezzo parcheggiato casualmente nei pressi del negozio. A quanto pare invece il suv sarebbe stato lanciato volontariamente in corsa contro la macelleria di Cavallaro e Arciadiacono, per poi essere sfruttato come innesco. Le fiamme hanno danneggiato la saracinesca e distrutto completamente il locale commerciale ma anche la parte esterna dell'immobile. Sul posto gli uomini dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, i quali hanno lavorato fino alle 7 per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona.

A lavoro anche i carabinieri della stazione locale. Al vaglio dei militari le immagini del sistema di video sorveglianza della zona. Tensione tra i residenti svegliati dal denso fumo e dall'esplosione del mezzo. Sul posto si è recato anche il sindaco Salvatore Puglisi.