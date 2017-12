Il Catania fallisce una importante prova del nove, cedendo sorprendentemente in casa contro la Casertana. Decisiva è la doppietta di Padovan, mentre è inutile il gol della bandiera da parte di Fornito. Negativa la prestazione di Luca Tedeschi in difesa: le pecche dell'ex centrale del Cosenza sono decisive su entrambe le segnature dei campani. Si salva il fantasista Mazzarani, predicatore nel deserto e autore di una prova propositiva. Male anche gli esterni: per Semenzato e Marchese prove insufficienti.

SU

Mazzarani: il numero 32 del Catania è onnipresente in campo. Recupera importanti palloni difensivi e si fionda in avanti, cercando di aiutare i compagni d'attacco in difficoltà. Lucarelli lo schiera sia come interno di centrocampo che come ala sinistra, nel 4-2-4 con cui l'allenatore livornese cerca l'assalto finale. E' suo l'assist che consente a Fornito di segnare il gol dell'1-2: jolly sempre più imprescindibile per i rossazzurri.

SU

Fornito: la mezzala sinistra ex Trapani si divincola bene in campo, soprattutto nella prima metà dell'incontro. Il rossazzurro cerca di dare vivacità a sinistra, duettando con Marchese e cercando di creare superiorità nella parte mancina del campo: è bravo a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto in occasione del gol, sfruttando le sue grandi capacità di inserimento. Cala alla distanza, ma rimane un giocatore di prospettiva, su cui Lucarelli può contare.

SU

Bucolo: cerca di fare del proprio meglio nel ruolo di play basso disegnatogli da Lucarelli, data la squalifica di Biagianti e le precarie condizioni di Lodi. Alle volte fin troppo irruento, il giocatore catanese è uno dei pochi a rendersi pericoloso nella ripresa, impegnando in due occasioni il portiere ospite. Esce poco prima dell'ora di gioco, quando sembrava potesse dare ancora molto alla causa.

GIU

Tedeschi: l'ex difensore del Cosenza incappa in una giornata negativa. In occasione del primo gol non esce per contrastare con più durezza un Padovan poi libero di concludere a rete: sullo 0-2, invece, non fa scattare la trappola del fuorigioco, consentendo al numero 9 dei rossoblu di involarsi in area per battere Pisseri. Due disattenzioni che, nell'economia della partita, costano carissime.

GIU

Semenzato: pomeriggio infelice per il terzino del Catania. Parte a sinistra, per poi essere dirottato a destra all'altezza della linea dei centrocampisti e retrocedere successivamente nella linea difensiva a 4: tanti ruoli per l'ex Bassano e Pordenone, ma ben poca sostanza. Sbaglia una miriade di appoggi, non riesce a mettere un cross pericoloso in area. Recuperare questo giocatore sarà importante nel proseguo del campionato.

GIU

Marchese: pomeriggio infausto anche per il terzino nisseno. Balla paurosamente quando viene schierato centrale di sinistra nella difesa a 3: il gol dello 0-2 è anche colpa sua, dato che Padovani è libero di entrare in area e battere Pisseri, senza alcun tipo di opposizione da parte sua e di Tedeschi. Spostato sulla fascia col cambio di modulo, Marchese non riesce mai a rendersi pericoloso: i cross sono imprecisi, la gamba non è quella dei momenti migliori.