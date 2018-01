Centomila euro di bottino in merce come argenteria e porcellane di valore. È il frutto del colpo messo a segno a Capodanno da una banda di ignoti ladri nella frazione marinara di Aci Trezza, ad Aci Castello. L’assalto a un negozio di articoli da regalo è scattato proprio intorno alla mezzanotte del 31 dicembre.

Potendo contare sulla copertura del rumore dei botti di fine anno, i ladri hanno lanciato un'auto a mo’ di ariete contro le vetrine dell’esercizio commerciale. Ci sono voluti ben quattro tentativi di sfondamento in retromarcia prima che la porta andasse in frantumi, come si apprende dai filmati della videosorveglianza già acquisite dalle forze dell’ordine.

Una volta dentro, i ladri hanno rapidamente fatto incetta della merce esposta. Ingenti i danni strutturali al negozio, con espositori e teche distrutti a colpi di mazza.