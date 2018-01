Cattive notizie per chi deve raggiungere Catania dall'autostrada A18. L'ultimo settore, infatti, presenta in questo momento una lunga coda di auto che comincia dal casello di Acireale, a ben 8 chilometri dal capoluogo etneo. Rallentamenti che - come conferma la Polstrada - sarebbero dovuti al «rientro» dalla giornata festiva di Capodanno, che in Sicilia orientale ha riservato per altro temperature miti, ideali per una gita fuori porta.

La stessa polizia stradale - sia agli uffici di Catania che al dipartimento di Giardini Naxos - conferma che quel settore della A18 non è interessato da alcun incidente.