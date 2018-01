Larmin Danso, 23enne senza fissa dimora originario del Gambia. I carabinieri lo hanno arrestato in flagranza nella mattina del 31 dicembre, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, in via Di Prima, nel quartiere San Berillo, aveva appena ceduto delle bustine a compratori occasionali, in cambio di denaro. Aveva addosso, in un sacchetto di plastica, tre grammi di marijuana e 20 euro.

I carabinieri lo hanno trattenuto in una camera di sicurezza del comando provinciale, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.