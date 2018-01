Poco prima delle 6 del mattino di oggi, un incendio è divampato all'interno di una azienda agricola paternese in contrada Gerbini, lungo la strada statale 192. Il fuoco ha interessato una catasta di legna di grandi dimensioni che era stata sistemata nello spiazzo all'aperto antistante l’edificio.

Non è stato possibile accertare le origini del rogo sul quale stanno svolgendo gli opportuni accertamenti gli uomini del 115 del distaccamento di Paternò. L’intervento dei pompieri ha permesso di tenere sotto controllo le fiamme evitando che il forte vento di oggi le facesse estendere anche al resto del materiale infiammabile presente nel piazzale. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate più di sei ore e si sono concluse dopo mezzogiorno.

Un episodio simile si è verificato anche nell'estrema periferia di Mascalucia. Un incendio di vaste proporzioni, di cui non si conoscono ancora le cause, ha interessato l’esterno di un capannone in cui a prendere fuoco è stato il legame accatastato all'esterno dell'immobile. Le forti raffiche di vento, hanno reso difficili le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco.