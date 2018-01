Nascondeva 96 dosi di cocaina per un peso complessivo di 19 grammi. Adesso il pregiudicato Nicolò Lo Cicero, 35 anni, dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato sorpreso dal personale del commissariato di Adrano nella sua abitazione, durante un controllo del territorio avvenuto nel tardo pomeriggio del 4 gennaio. Le dosi, secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, erano confezionate con del cellophane.

La cocaina era sparsa all'interno della cucina. In parte sotto un cuscino di un divano e dentro un cassetto. La bilancia di precisione, invece, veniva custodita in un pozzetto dell'acqua, adiacente all'ingresso della casa. Dopo l'arresto, su mandato della procura di Catania, Lo Cicero è stato condotto ai domiciliari e in attesa del processo per direttissima..