Pochi minuti fa, in mattinata, una squadra dei pompieri del comando provinciale etneo è intervenuta in via Santa Maria della Catena, per prestare soccorso a una persona obesa che aveva accusato la frattura del femore. I vigili del fuoco si sono ritrovati costretti a trasferire il malcapitato attraverso il balcone del suo appartamento, utilizzando un'autoscala.

L'operazione è stata portata a compimento impiegando tecniche di derivazione Saf (speleo alpino fluviali). La persona soccorso è stata infine affidata ai sanitari del 118, per il trasporto in ospedale.