Aci Catena riavrà mai il suo archivio storico? La domanda ormai è d'obbligo. La politica catenota si trascina da anni la questione senza riuscire a fornire spiegazioni valide. Lo scrigno che conserva i dati storici manca dalla città del Limone verdello dal 2007, anno in cui il Comune diede il via a una convenzione con una ditta di Foligno per iniziare l’iter di ristrutturazione e digitalizzazione. Da allora, però, poco si sa dell’archivio: non è ben chiaro se sia stato fatto un inventario del materiale, né è dato sapere il costo di tutta l’operazione.

L’argomento è arrivato anche tra i banchi del consiglio comunale lo scorso 28 dicembre, portato sotto i riflettori dall’opposizione consiliare. Il gruppo guidato da Francesco Petralia, arrivato secondo nell’ultima competizione elettorale, ha prodotto una mozione volta a esortare tutto il civico consesso a impugnare la causa. Mozione che, però, è stata bocciata dalla maggioranza.

«La nostra iniziativa voleva indirizzare l’amministrazione comunale sulle scelte da intraprendere - spiega il consigliere Davide Quattrocchi a MeridioNews - ma ci è stato risposto di ritirare la mozione perché il rientro dell’archivio è già stato inserito nel programma del sindaco». Il consigliere di opposizione parla poi di un «atteggiamento di chiusura da parte dell’amministrazione».

Per il momento dalla città di Foligno fanno sapere di non essere a conoscenza di dove possa avvenire la ristrutturazione dei documenti. «Sono anni che qui non si fanno attività del genere - afferma il funzionario della biblioteca comunale della città umbra - e, infatti, non sappiamo dove potrebbero essere stati mandati questi documenti». Di fronte a queste affermazioni, il sindaco catenoto Nello Oliveri sembra deciso a far rientrare l’archivio storico in città. «Sono il primo che ne vuole il ritorno, tanto che è un punto cardine del mio programma elettorale. La bocciatura della mozione dell'opposizione è dovuta al fatto che è stata presentata senza alcun motivo, se non quello di porre la questione sul piano politico».

Entrando più nel merito della questione, il primo cittadino si dice certo che tutti i documenti si trovino in Umbria. «L’archivio si trova senza dubbio a Foligno - afferma - anche se non ricordo il nome della ditta con cui è stata stipulata la convenzione, dovrei vedere le carte. Lo faremo ritornare in città e lo sistemeremo a Palazzo Riggio, ovviamente non prima che sia stato dotato del certificato antincendio». Quelli che dovrebbe contenere l’archivio sono dei documenti di fondamentale importanza: dalle dinamiche storiche della vecchia città di Aci Sant’Antonio e Filippo ad alcune fonti di grande interesse risalenti all'inizio del '900.