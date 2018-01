La metropolitana di Catania oggi è rimasta chiusa. Con il centro della città pieno di persone: visitatori e turisti, famiglie con bambini alla ricerca degli eventi in occasione della festa della Befana e aspiranti acquirenti che si godono l'inizio dei saldi, specie nei negozi di via Etnea. Sui social network molti sono i cittadini e le associazioni del territorio che hanno manifestato il proprio disappunto. «Siamo l'unica città d'Italia e forse anche del mondo in cui può accadere una cosa del genere». «Che senso ha che la metro resti chiusa proprio in giorni festivi come questi?».

A queste domande ha risposto il dirigente tecnico della Ferrovia Circumetnea, Salvatore Fiore. «Abbiamo organizzato tutta la programmazione natalizia - spiega a MeridioNews - in modo tale da dare una mano ai cittadini che volessero muoversi agevolmente in città senza necessariamente dover fare ricorso ai propri mezzi. Ma non abbiamo pensato che questo sabato 6 gennaio coincideva con il periodo dei primi sconti di stagione».

Durante il periodo delle festività natalizie, la metropolitana ha ampliato il servizio solitamente offerto prolungando gli orari normali e garantendo corse anche nei giorni festivi. «Siamo stati aperti la vigilia di Natale e la notte di Capodanno anche fino alle 2.30 con un servizio ottimo per tutta la città e - aggiunge Fiore - abbiamo cercato di sostenere i commercianti con le attività extra. Siamo molto soddisfatti del numero di utenti che abbiamo raggiunto e della civiltà che i cittadini hanno saputo dimostrare usufruendo del servizio nel migliore dei modi».

In tutte le stazioni catanesi però i cancelli resteranno chiusi, come ogni domenica, anche domani. Giornata in cui torna l'appuntamento con la manifestazione del Lungomare Liberato e in cui i musei, come ogni prima domenica del mese, saranno visitabili gratuitamente. «Dal punto di vista dei costi da sostenere - afferma il dirigente tecnico - dei turni dei lavoratori da organizzare e anche della richiesta da parte dell'utenza, al momento è per noi impossibile aprire anche la domenica, anche se è uno dei nostri progetti a breve termine».