Un incendio è scoppiato la notte scorsa, poco dopo le 3, ad Adrano in via Bernini, non distante dagli alloggi popolari. Il rogo ha danneggiato un furgone, un Ford Transit, utilizzato per il trasporto di persone.

Ad allertare le forze dell'ordine è stata una chiamata da parte dei residenti della zona. Sul posto, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Adrano. Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero alle altre auto parcheggiate accanto al furgone.

Al termine delle operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo per accertare la natura del rogo. Per il momento, però, le cause dell'incendio restano ancora incerte nonostante diverse siano le ipotesi al vaglio da parte delle forze dell’ordine.

Non è possibile escludere che si sia trattato di un corto circuito che avrebbe interessato il motore né che la matrice sia dolosa. Sul posto per i rilievi del caso anche i poliziotti che, ascoltato il proprietario del veicolo, stanno ancora indagando per fare chiarezza su quando accaduto.