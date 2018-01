Sembra un fotomontaggio di quelli che si trovano sul web e invece è una fotografia scattata a Viagrande. Un palo di legno delle luminarie è stato montato al centro delle due linee gialle che delimitano un parcheggio riservato per i disabili in via della Regione, una delle strade principali della cittadina.

È un residente a denunciare l'accaduto con un post sul suo profilo Facebook. L'illuminazione pubblica che sta adornando la cittadina è stata montata in occasione della festa del patronoSan Mauro Abate, che si celebra il 15 gennaio. «È il primo santo patrono dell'anno e qui in paese - commentano alcuni cittadini - nessuno vuole sfigurare per quanto riguarda i preparativi profani». Sarebbe bastato spostare il palo di pochi metri più a destra o a sinistra per evitare di togliere un posto per parcheggiare a un automobilista disabile, ma nessuno sembra essersene accorto per tempo. Il parcheggio, peraltro, si trova di fronte allo studio di un medico di base. Qualcuno giustifica l'operato della ditta incaricata a montare le luminarie facendo riferimento al fatto che poco distante ci sono altre possibilità di parcheggio con strisce gialle.

A circa cinquanta metri, c'è anche il comando dei vigili urbani di Viagrande. Il responsabile della polizia municipale, contattato da MeridioNews, ha ammesso di non essere «affatto a conoscenza della cosa, ma dopo questa segnalazione penseremo a una soluzione per risolvere il problema. Quel posto auto deve essere assolutamente utilizzabile nei giorni in cui la strada rimane aperta al traffico e, quindi, provvederemo a far rimuovere il palo facendo spostare il pannello se sarà necessario».