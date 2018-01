Il capoluogo etneo è quinto nella top dieci delle destinazioni emergenti in Europa e prima tra le italiane. Questa è la fotografia della classifica fatta da TripAdvisor, il sito di viaggi che aiuta a trovare le tariffe più convenienti e le recensioni più aggiornate, che ha decretato i vincitori dei premi Travelers’ choice destinations on the rise 2018.

È la città di Catania a rappresentare l'Italia, classificandosi anche al quinto posto nella classifica europea dominata dalla polacca Danzica. I premi, giunti alla sesta edizione, riconoscono 44 destinazioni nel mondo selezionate misurando la crescita anno su anno delle recensioni positive e dell’interesse nelle ricerche e prenotazioni dei viaggiatori su TripAdvisor per alloggi, ristoranti e attrazioni.

«La classifica di TripAdvisor - afferma il sindaco Enzo Bianco - dimostra che Catania è cresciuta non solo in termini di presenze turistiche ma anche come reputazione, a livello nazionale e internazionale, che offre ai visitatori attività culturali originali, in particolare ai giovani». Secondo i feedback dei viaggiatori e gli interessi della community, come spiega la portavoce di TripAdvisor in Italia, Valentina Quattro «questa classifica dimostra che anche le destinazioni meno conosciute nel mondo rispetto alle mete turistiche più gettonate sono altrettanto apprezzate dai viaggiatori, sempre più alla ricerca di nuovi luoghi e meraviglie da visitare».

A dominare la classifica con ben cinque destinazioni è l’Europa centro orientale: Danzica in Polonia è prima seguita da Riga in Lettonia al secondo posto, dalle due città croate di Rovigno e Zagabria e da Lubiana in Slovenia. La Spagna invece entra nella Top 10 con le due città Nerja, al quarto posto e Cadice all'ottavo. Completano la classifica Valletta a Malta e Norimberga in Germania.