In totale, la polizia di Stato ha sequestrato quattrocento stecchette di marijuana. Circa un chilo di erba, nascosta tutta nei pressi di un'abitazione del Villaggio Dusmet. È l'esito dell'ultimo controllo delle forze dell'ordine nel quartiere al di là della circonvallazione. Ieri, gli agenti del commissariato Borgo Ognina sono andati per un controllo a casa di Nicola Sparti, pregiudicato classe 1979, e mentre si avvicinavano si sono accorti di un bilancino di precisione che era stato lanciato nel vialetto accanto alla casa. Nell'appartamento, insieme a Sparti si trovava una ragazza minorenne. Durante la perquisizione nell'immobile sono state ritrovate parecchie bustine di plastica, che notoriamente vengono usate per impacchettare la droga, una bilancia di precisione e quasi 400 euro in contanti.

Usciti nel cortile, gli agenti hanno notato - nelle insenature di un muro - che dietro a un grosso masso di pietra lavica c'era un pezzo di plastica. Spostandolo hanno trovato una busta con 39 involucri di carta stagnola contenente marijuana e una seconda busta con altra erba, ancora da confezionare, per un totale di circa un centinaio di stecche. A questo punto è intervenuta anche la squadra cinofila, con il cane Jagus. In un deposito, dentro a un mobiletto, è stata trovata una busta di carta con sei sacchetti da congelatore dentro ai quali c'erano circa 230 stecchette. Sparti è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La minorenne, invece, è stata affidata a un genitore.