Un grave incidente si è verificato questa notte intorno alle 2.45 lungo l'autostrada A18 all'altezza dello svincolo per Acireale. Una Bmv che percorreva la carreggiata in direzione Catania avrebbe perso il controllo e si sarebbe ribaltata lungo la carreggiata. Tre le persone a bordo, tutte giovani dai 19 ai 30 anni. Dai primi primi rilievi effettuati dalla Polstrada, sembra confermata l'ipotesi di un incidente autonomo anche se stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica esatta.

Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto per liberare i ragazzi rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo dopo che la macchina è stata schiacciata dal violento impatto. Uno dei giovani ha riportato delle gravi lesioni mentre gli altri due sono ricoverati negli ospedali della zona in prognosi riservata. Un 19enne è stato portato al Cannizzaro con una frattura alla gamba e un trauma cranico. Operato durante la notte, adesso è ricoverato in rianimazione e le sue condizioni sono gravi.