L'autista si sarebbe accasciato sul volante poco prima dell'impatto. Quando l'autobus Sais ha iniziato a deviare la sua traiettoria verso destra era così praticamente fuori controllo. Il mezzo ha finito la sua corsa non prima di aver travolto quattro auto che si trovavano parcheggiate sul lato destro della carreggiata. Lì intorno, per fortuna, non c'erano pedoni né a bordo dei veicoli si trovava qualcuno.

Il fatto si è verificato in via Vincenzo Giuffrida, a Catania, intorno alle 16 oggi. Sul posto è subito intervenuta un'ambulanza del 118 che ha soccorso l'autista, privo di sensi, conducendolo in ospedale. Il bus stava percorrendo la strada in direzione del viale Mediterraneo e dell'imbocco autostradale. A bordo vi erano una ventina di passeggeri: nessuno di loro ha riportato ferite, anche perché l'impatto si è verificato a una velocità relativamente contenuta.