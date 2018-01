Si trasforma in tragedia un normale lavoro svolto in campagna decine di volte. Il fatto è avvenuto ieri poco dopo mezzogiorno, in contrada Fontana murata, a Maletto. Dove aveva dei terreni il 60enne Luigi Cairone. L'uomo stava tagliando un albero quando improvvisamente è avvenuta la tragedia. Un grosso ramo, in parte tagliato, si è staccato colpendo in pieno l’uomo nella parte superiore del corpo, nello specifico al cranio e al torace.

Immediata la chiamata ai numeri di emergenza, con l’ambulanza del 118 di Bronte, con medico a bordo, che si è recata sul posto trovando Cairone in condizioni gravi. L’uomo aveva subito una probabile frattura della scatola cranica, e un trauma toracico importante. Subito è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha raggiunto il piazzale di Fontana murata, prendendo in carico il paziente per trasportarlo all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Ma purtroppo l’immediato intervento non è servito a nulla. L'operaio non ha avuto neanche il tempo di fare esami approfonditi, per capire i danni avuti, che è deceduto a causa delle gravi ferite. Piccoli problemi anche per uno dei figli, che si trovava con il padre. Luigi Cairone, operaio forestale a tempo indeterminato, lascia la moglie e tre figli, e un intero paese sgomento.