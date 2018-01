Paura questa notte per un intero nucleo familiare di Paternò, tre adulti e un bambino, svegliati dalle fiamme e dal fumo che ha invaso la loro casa di tre piani, a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno del garage. Il fatto si è verificato poco dopo mezzanotte in piazza Idria, nel quartiere Falconieri. Le fiamme, da quanto accertato dai vigili del fuoco del distaccamento di Paternò intervenuti con i colleghi muniti di un’altra autobotte proveniente dal comando di Catania, si sarebbero sviluppate a seguito di un improvviso corto circuito all’impianto elettrico del garage.

L’incendio si sarebbe propagato rapidamente facilitato anche dal fatto che all’interno dell’autorimessa vi era del legname. Gli inquilini, svegliati dal denso fumo proveniente dal piano terra, sono saliti in terrazza nell’attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso. Tuttavia i pompieri hanno avuto qualche difficoltà nel raggiungere piazza Idria a causa della presenza in zona di auto parcheggiate in modo non corretto.

I vigili del fuoco hanno messo in salvo i componenti del nucleo familiare, spaventati di quanto stava avvenendo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse poco prima delle 2. Le fiamme hanno distrutto il garage e il suo contenuto, con il denso calore che inoltre ha provocato il distacco delle pignatte. I pompieri hanno giudicato la casa inagibile con i danni che sarebbero ingenti ma ancora da quantificare.