Nel pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale sono intervenuti ad Aci Catena, in via Soldato Stefano Di Prima, per soccorrere una persona obesa che aveva urgente bisogno di recarsi in ospedale. Un'operazione molto simile a quella realizzata otto giorni fa a Catania, in via Santa Maria della Catena.

Come spiega un comunicato, per il trasporto attraverso il balcone sono stati utilizzate un'autoscala e tecniche di derivazione speleo alpino fluviale. L'uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118.