Almeno un centinaio di operai a lavoro in varie parti della città. Succede da qualche giorno a Catania dove sono state numerose le attività di manutenzione, pulizia e potatura. Esattamente alla vigilia della visita, programmata, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le attività sono limitate al percorso che farà il corteo presidenziale. A essere tirato a lucido soprattutto il quartiere periferico di Librino che il presidente Mattarella sarà il primo capo dello Stato a visitare.

Nuovo asfalto per tutte le strade in zona viale San Teodoro, nuova vita anche per la rotonda di viale Moncada dove gli operai stanno lavorando per togliere una palma rimasta pericolante, e mettere a dimora piante nuove. Lì si sta anche provvedendo a montare un palchetto in legno. I mezzi della ditta Ecocar intanto stanno pulendo accuratamente tutte le strade, mentre altri operai spazzano i margini delle carreggiate e i marciapiede con le scope di legno. «Ho visto una spazzatrice fare il giro per una decina di volte da questa rotonda forse nell'intento di pulire al massimo quello che da tempo era dimenticato», racconta un cittadino. Un po' come nascondere la polvere sotto il tappeto.

Dell'opera di restyling last-minute fa parte anche il rifacimento della segnaletica stradale, la manutenzione straordinaria delle grate di ferro arrugginite e scolorite di una scuola che i dipendenti stanno ridipingendo, e gli interventi che la ditta Sidra sta mettendo in atto per sistemare le perdite d'acqua nel rione. Lungo il nuovo viale cittadino che sarà dedicato, proprio domani con una cerimonia di inaugurazione, al presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi le aiuole si stanno riempiendo di piante e fiori.

Nei pali della luce bandierine tricolore per segnalare il passaggio del corteo. Ma la maggior parte dei residente della zona non ha idea del fatto che domani i luoghi in cui vivono quotidianamente saranno meta della visita del presidente Mattarella. «Siamo arrabbiati - dicono a MeridioNews gli abitanti del quartiere - perché non sapevamo nulla di questa visita e abbiamo capito che stava per succedere qualcosa di particolare quando abbiamo notato dei lavori che qui sembrano straordinari. Davanti al palazzo di cemento, per esempio, hanno tolto una cunetta che era lì da almeno 25 anni, senza voler essere esagerati. E tutti gli altri interventi - aggiungono - qui sono davvero cose mai viste».

Il capo dello Stato inaugurerà la prima parte del Parco di orti e frutteti urbani che si sta sviluppando in quella zona e assisterà alla consegna dei lavori della restante parte dell’opera, dove sarà realizzata anche una pista ciclabile. In serata, il presidente sarà presente all'inaugurazione della stagione lirica del Teatro Massimo Vincenzo Bellini durante la quale assisterà alla prima della Rondine di Giacomo Puccini.