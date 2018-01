Episodio ancora poco chiaro nel suo significato la notte scorsa a Pisano, frazione di Zafferana Etnea, dove ignoti avrebbero fatto esplodere un petardo o una bomba carta all'interno del vano motore di una Polo Volkswagen, parcheggiata lungo via Secondo Scacchiere.

Il fatto si è verificato poco prima dell’una. Uno o più soggetti avrebbero agito in maniera indisturbata, approfittando della tarda ora. Il forte boato provocato dall'esplosione ha però svegliato i residenti, che subito hanno allertato i vigili del fuoco. Sul posto è stata inviata dalla centrale operativa una squadra del distaccamento di Acireale. I pompieri, giunti sul posto, hanno messo in sicurezza l’auto che non ha preso fuoco e avrebbe subito qualche danno solo al vano motore.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Giarre. Le loro indagini dovranno accertare se si è trattato, o no, di un messaggio intimidatorio nei confronti del proprietario del mezzo o di soggetti ad egli vicino. Pista che il sindaco di Zafferana Alfio Russo respinge: «I carabinieri mi hanno assicurato che non si tratterebbe di un fatto legato alla criminalità - spiega a MeridioNews - Con molta probabilità si tratta di una ragazzata, la macchina, di cui non conosco il proprietario, non avrebbe subito grossi danni».

Zafferana negli ultimi mesi è stata teatro di episodi inquietanti come l’incendio in contemporanea di alcuni mezzi riconducibili agli esponenti del comitato organizzatore della popolare manifestazione Ottobrata e, a dicembre, due assalti a bancomat e l'esplosione di un'auto - con all'interno una bombola del gas - in via De Gasperi, davanti un'edificio che ospita un patronato. «Diciamo che a parte quegli episodi di follia collegati all’Ottobrata e ai bancomat, un fenomeno quest'ultimo di rilevanza provinciale - ha commentato il sindaco – per il momento non c’è un'escalation di fatti criminosi».