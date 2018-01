Catania accoglierà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal primo pomeriggio di oggi. Il tour partirà dalla periferia sud della città, dal quartiere Librino dove, come ricordato dal Comune, mai nessun inquilino del Quirinale si era recato finora in visita istituzionale. La tabella di marcia prevede, all'arrivo di Mattarella previsto per le ore 15, l'incontro fra il Capo della Stato ed i gestori dei nuovi orti urbani di viale Moncada, appezzamenti di terreno di proprietà comunale concessi ad alcune famiglie che si impegnano a coltivarli direttamente.

Alle ore 16 si terrà, alla rotatoria di congiungimento fra il viale Moncada e la strada, la cerimonia di intitolazione di un viale di Librino, la Circonvallazione ovest, all'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, scomparso il 16 settembre del 2016. Il futuro viale Ciampi condurrà al nuovo ospedale San Marco, struttura non ancora inaugurata che il presidente Mattarella potrebbe visitare in caso decida per un fuoriprogramma.

A seguire, il presidente sarà atteso al monastero dei Benedettini, dove farà tappa alla biblioteca civica Ursino Recupero. In serata, infine, Sergio Mattarella presenzierà all'inaugurazione della stagione 2018 del Teatro Massimo Bellini di Catania: in programma la prima della Rondine di Giacomo Puccini, con la regia e la direzione di Gianluigi Gelmetti.