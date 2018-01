I carabinieri della stazione di Acireale hanno arrestato in flagranza di reato il 35enne Emanuele Palermo, di Aci Catena. L'uomo è ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri sera i militari si sono introdotti in un casolare di via Federico de Roberto, ad Aci Sant’Antonio. Dopo la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati un chilo circa di marijuana, del valore al dettaglio di oltre 10mila euro, quattro bilancini elettronici di precisione nonché vario materiale utilizzato dagli spacciatori per preparare le dosi da mettere in commercio. L’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Catania piazza Lanza.