È ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Cannizzaro di Catania per una frattura a una gamba il conducente di un autocarro Iveco carico di bombole del gas, rimasto vittima di un incidente autonomo. L'uomo, un 37enne di Paternò, è stato travolto dal suo veicolo intorno alle 15.30, a Biancavilla, lungo la strada comunale Perrieri. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente, su cui stanno lavorando gli agenti della locale polizia municipale, intervenuti per i rilievi del caso. Presenti anche i carabinieri biancavillesi, a supporto dei colleghi della municipale.

Da quanto accertato dai vigili urbani, il guidatore mentre transitava lungo la strada comunale sarebbe stato costretto ad arrestare la marcia dell’autocarro, per un probabile guasto. Il mezzo è stato parcheggiato ai margini dell’arteria in un punto in cui la strada era in pendenza. Mentre l’autista era fuori dall’abitacolo, nei pressi del vano motore, l’autocarro - probabilmente per un danno ai freni - ha iniziato a muoversi in direzione del muretto che costeggia la strada e dove si trovava l’autista. A prestare i primi soccorsi al conducente incastrato tra muro e mezzo pesante, sono stati alcuni passanti.

Sarebbero stati altri cittadini a bloccare il camion e ad allertare immediatamente le forze dell'ordine e un'ambulanza del 118. Il personale medico, dopo avere stabilizzato l’uomo, temendo ferite di un certa gravità, ha optato per un rapido trasferimento in una struttura attrezzata. Avvisato l’elisoccorso, il 37enne paternese è stato trasportato con l’ambulanza all’elipista di contrada Difesa Luna di Adrano dove ad attenderlo si trovava il mezzo aereo per il trasporto al nosocomio etneo. Trattato inizialmente al Trauma center, i medici del Cannizzaro hanno accertato la frattura della gamba ed è stato dichiarato guaribile in 30 giorni salvo complicazioni.