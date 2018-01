La scadenza della sessione invernale di calciomercato si avvicina sempre più e, con essa, si fanno serrati i colloqui per arrivare ai calciatori che facciano al caso del Catania. Nelle scorse ore è definitivamente decollata la trattativa che porta alle falde dell'Etna Giuseppe Rizzo, centrocampista centrale messinese classe 1991 in forza alla Salernitana. I granata avevano prelevato il giocatore la scorsa estate, ma l'avventura in Campania non è stata fortunata: i problemi fisici lo hanno frenato, riducendo a tre le sue apparizioni sul terreno di gioco. Il giocatore arriva alla corte di Cristiano Lucarelli con la formula del prestito con obbligo di riscatto, in caso di promozione in Serie B.

Rizzo ha cominciato la sua trafila nelle giovanili del Messina, proseguendo poi in quelle della Reggina: il giocatore conta ben 184 presenze in Serie B, arricchite da due reti. Dopo tre campionati e mezzo in cadetteria a Reggio Calabria, il calciatore messinese è andato in prestito a Pescara, con cui ha esordito in Serie A totalizzando 11 presenze. Quindi il ritorno a Reggio nell'allora Lega Pro, per poi trascorrere una stagione e mezzo a Perugia, ancora tra i cadetti. Il passaggio a Vicenza, nell'annata 2016-2017, è culminato con la retrocessione dei veneti in C: quindi l'arrivo a Salerno e le complicazioni fisiche che lo hanno messo ai margini della rosa guidata da Stefano Colantuono: a Catania, Rizzo avrà una grande chance per far nuovamente decollare la sua carriera.

Pare dunque allontanarsi la pista che dava i rossazzurri molto vicini a un altro centrocampista siciliano: l'accordo sul milazzese Jacopo Dall'Oglio, classe 1992 del Brescia, è stato però rallentato dal cambio in panchina alla guida delle rondinelle. Pasquale Marino è stato esonerato e il ritorno di Roberto Boscaglia ha rimesso in gioco la trattativa, rallentandola sensibilmente. In queste giornate di porte girevoli dà l'addio al Catania José Correia, meglio conosciuto col soprannome di Ze Turbo: il Catania ha comunicato ieri la risoluzione consensuale della cessione a titolo temporaneo del calciatore guineiano che, così fa ritorno all'Inter. In questi sei mesi rossazzurri, Ze Turbo non è riuscito a lasciare il segno: solo quattro presenze in campionato e due gare, con un gol all'esordio contro l'Akragas, nella Coppa Italia di Serie C. Troppo poco per proseguire l'avventura.

In uscita radiomercato parla anche di un possibile interessamento del Parma per due giocatori etnei: si tratta del ventiseienne terzino sinistro Stefan Djordjevic e dell'esterno destro Daniel Semenzato, classe 1987 arrivato dal Pordenone con ottime credenziali, parzialmente deluse in questo primo scorcio di campionato. Ovvio che tutte queste voci debbano poi adeguarsi a quelle che sono le regole imposte dalla federazione: è importante ricordare che ogni squadra può annoverare nella sua rosa fino a un massimo di 14 giocatori Over (nati cioè entro il 31 dicembre del 1994). Il Catania al momento, con l'arrivo del neo acquisto Caccavallo, ne conta già 15 in rosa: a nuovi arrivi, dunque, dovranno necessariamente corrispondere delle cessioni. Djordjevic sembra il principale indiziato a lasciare Catania: lo era sino alla scorsa settimana anche il centrocampista Cristian Caccetta , col suo procuratore Maurizio Casilli che aveva dichiarato di un interesse del Lecce nei suoi confronti. Per adesso tutto rinviato, probabilmente a dopo lo scontro diretto di domenica che opporrà proprio i salentini agli etnei.