«Fra un mese faccio 50 anni ma sto rivivendo la stessa frizzante felicità di quando ho iniziato a fare il mio mestiere, a 20 anni». Adriana Grasso, restauratrice catanese di esperienza trentennale, ha avuto la possibilità di rimettersi in gioco tramite l'erogazione di una pratica di microcredito. Le somme finalizzate all'avvio di un'attività imprenditoriale o per far fronte a spese d'emergenza, concesse a soggetti vulnerabili, generalmente senza requisiti per accedere ai normali canali di accesso a finanziamenti.

«Fino al 2004 andava tutto bene. Quello - racconta Adriana a MeridioNews - è stato il mio anno spartiacque: ho intuito che, anche in questo settore, il mercato stava cambiando. Me ne sono accorta innanzitutto nelle fiere dove non c'era più la vivacità che le aveva sempre caratterizzate. Ho tentato di anticipare i tempi virando sul restauro e abbandonando la vendita di antiquariato ma, a un certo punto, mi sono resa conto con molta amarezza che il mio lavoro ero morto». Adriana decide di fermarsi, ben sapendo in realtà che tutto non finiva lì.

E, infatti, dopo qualche anno la restauratrice è tornata in pista. «Non avrei potuto fare altro - ammette - sia perché quella era la sola cosa che sentivo come mia vocazione e anche perché sapevo che a 45 anni non sarebbe stato facile, pur volendo, trovare un altro lavoro». Per un paio di anni Adriana si concentra solo su commesse a domicilio: «Si trattava di mobili molto pregiati o di grandi dimensioni che la gente preferiva non spostare da dove li aveva già sistemati». In seguito un piccolo garage di famiglia diventa una sorta di bottega cui Adriana si appoggia per non mollare di nuovo.

«Non potevo andare avanti così per molto - riconosce la restauratrice - dovevo e soprattutto volevo riprendere la mia vita professionale esattamente dal punto in cui l'avevo lasciata anni prima». Ma ecco nuovi ostacoli: affitti alti per le strutture da trasformare in bottega e i «no» delle banche a cui aveva chiesto un budget iniziale. «Mi servivano solo settemila euro, ma mi sono vista chiudere le porte in faccia perfino dagli istituti di credito con cui avevo sempre avuto rapporti e da cui, in passato, avevo ricevuto delle agevolazione con la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane».

Stava per appendere tutti i suoi attrezzi del mestiere al chiodo quando «un mio amico, al quale avevo confidato le difficoltà che stavo incontrando nel tentativo di rimettere in piedi la mia bottega - ricorda Adriana - mi portò un opuscolo della Caritas in cui si parlava di microcredito per propormi questo tipo di soluzione». Dopo una prima reazione piuttosto negativa «perché collegavo quei termini ai concetti di assistenzialismo e carità, mi sono ricreduta. Leggendo meglio ho capito che si trattava semplicemente di un sostegno per ripartire con l'impresa in piena autonomia».

Inizia così per la restauratrice l'iter che l'ha portata a sedersi alla scrivania di una banca e mettere nero su bianco il suo nuovo progetto. «Ero incredula ma felice e, più che il sostegno economico, mi aveva fatto bene sentire parole di fiducia e di speranza. "Possiamo farcela" mi ripeteva sempre Salvo Pappalardo, il responsabile delle attività in Caritas». E, in effetti, Adriana è ripartita molto bene con la sua bottega aperta in via Firenze a Catania. Puntualmente, il suo debito viene ripagato con rate mensili.

«Guarda caso ho riaperto la mia attività nello stesso tratto dove avevo cominciato circa 30 anni fa quando, giovanissima, avevo perso mio padre da poco e avevo trovato la mia strada iniziando - ricorda - a lavorare come arredatrice in un negozio. Finché, per allestire la vetrina con dei mobili antichi, non conobbi Salvatore Barbagallo, l'anziano maestro intarsiatore e scultore che mi affascinò a primo sguardo e che poi ha rappresentato per me la scuola più importante che abbia mai frequentato». Per un anno poi, Adriana perfeziona le conoscenze e le pratiche di restauro e antiquariato in una storica bottega a Firenze.

Tornata a Catania, apre un piccolo laboratorio vicino al Teatro Massimo. «Ho sempre amato il mio lavoro e, adesso, sono felice come allora di poter continuare a farlo ogni giorno. Lo devo al passo indietro di umiltà che sono riuscita a fare per poter andare avanti - commenta - mettendo da parte il falso orgoglio di chi non vuole ammettere di stare vivendo un momento di necessità».

Sono ancora molti, in realtà, i pregiudizi sul microcredito. «Nel primo periodo ho ricevuto diverse telefonate di parenti e amici che, preoccupati, pensavano di trovarmi in mezzo a una strada da un giorno all'altro - ricorda infine Adriana Grasso - Ho dovuto spiegare loro che restavano le mie certezze e sicurezze, solo avevo fatto ricorso al microcredito perché mi serviva una mano per rimettermi in piedi come imprenditrice».