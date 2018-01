Una serie di incidenti si è verificata fra la scorsa notte e la mattinata di oggi tra Bronte e Randazzo, in provincia di Catania. Il primo, e anche il più grave, è accaduto la scorsa notte a Randazzo. Quando intorno a mezzanotte, una 35enne randazzese ha perso il controllo della Panda della quale era alla guida andando a sbattere contro un palo, in via Bonaventura, proprio davanti alla caserma dei carabinieri.

Immediati i soccorsi da parte delle forze dell'ordine in attesa dell'arrivo dell’ambulanza del 118 di Randazzo. La donna, sbattendo la faccia sul vetro, si è procurata un lieve trauma. Trasportata all'ospedale di Bronte per ulteriori accertamenti, la sua situazione non è grave.

Altri due incidenti stamattina a Bronte. Il primo, intorno alle 12 nella zona di piazza Aldo Moro dove un’anziana di 79 anni è stata investita da un’auto, che procedeva a bassa velocità. La donna è stata soccorsa dall'ambulanza del 118 di Maniace ed è stata trasferita in ospedale. Altro scontro, quasi frontale, si è verificato in via Grassia verso le 13. Una Panda si è scontrata con una Nissan. Sul posto i carabinieri di Bronte e le ambulanze del 118 di Maletto e di Ragalna che hanno soccorso due feriti lievi.