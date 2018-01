Novanta chili di erba in garage, suddivisi in sei confezioni di plastica sottovuoto e nascosti dentro una grossa scatola. È il rinvenimento effettuato ieri, in tarda serata, dagli agenti della Squadra mobile a Trecastagni, al termine di una perquisizione. In arresto è finito il proprietario della struttura, il 22enne Andrea Alessandro Fusto, per detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Alessandro Fusto, classe 1995

La droga è stata sequestrata, mentre Fusto è stato accompagnato al carcere catanese di piazza Lanza, a disposizione dell'autorità giudiziaria.