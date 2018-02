Alle 12.39 un cittadino residente in via Vittorio Emanuele Orlando ha telefonato ai vigili del fuoco di Catania: una forte puzza di gas aveva invaso l'aria della zona ed era entrata nelle case. Nei minuti successivi, i telefoni della sala operativa hanno continuato a suonare: da via Gabriele D'Annunzio e per tutto l'isolato la segnalazione era sempre la stessa. Così i pompieri sono arrivati sul posto: secondo una prima ricostruzione, durante i lavori al manto stradale - «Forse per la posa della fibra ottica», dicono dal call center dell'azienda Asec, che gestisce la distribuzione del gas in città - un tubo sarebbe stato spaccato. Causando la dispersione nell'aria del gas.

Un tecnico specializzato è sul posto per tentare il ripristino della tubazione danneggiata. Inviato dal servizio di pronto intervento della società energetica catanese, che ha ricevuto il sollecito da parte degli uomini dei vigili del fuoco e, solo successivamente, le telefonate da parte dei cittadini. «Dobbiamo ancora identificare il problema - spiegano dall'impresa - Ma molto probabilmente non è dipeso da noi, bensì da lavori che erano in corso sulla carreggiata». L'intero isolato, nel frattempo, è interdetto al passaggio dei pedoni. Il traffico è rallentato in direzione piazza Europa.