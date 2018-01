Un semplice clic per accedere a referti di laboratorio analisi e al servizio di pagamento del ticket sanitario. È questo il primo passo verso la digitalizzazione dell'azienda sanitaria dell'Ospedale Garibaldi di Catania. Diventano quindi più agevoli e veloci due dei servizi più richiesti dagli utenti che potranno usufruirne collegandosi direttamente al sito appositamente creato che dovrebbe essere attivo a partire già dai prossimi giorni.

Il ritiro online sarà facoltativo e gratuito e sarà possibile effettuarlo 24 ore su 24, utilizzando le credenziali di accesso - username e password - che verranno rilasciate al momento dell’accettazione dell'esame. Senza doversi recare agli sportelli dell'azienda, gli utenti potranno visualizzare, scaricare e stampare i propri referti. Basterà avere a disposizione un qualsiasi dispositivo connesso alla rete internet per avere accesso al proprio referto telematico che sarà poi disponibile per il ritiro solo dopo la registrazione dell'impegnativa presso gli sportelli aziendali e dopo aver pagato l’eventuale ticket dovuto.

«Il ritiro dei referti online - spiega il commissario Giorgio Santonocito - presenta grossi vantaggi. Innanzitutto il fatto che il paziente evita di ritornare in ospedale una seconda volta per ritirare il risultato dei propri esami. A breve - assicurano dall'azienda ospedaliera - saranno ampliati i servizi di refertazione online: stiamo già lavorando per consentire ai nostri utenti di scaricare comodamente da casa anche i referti di radiodiagnostica e di anatomia patologica».

Inoltre, entro il mese di febbraio presso il presidio ospedaliero di Nesima dovrebbe essere realizzata una sorta di isola self-service con due totem multimediali che verranno collocati nelle aree di accesso per consentire di velocizzare le procedure di accettazione e pagamento dei ticket sanitari con bancomat o carta di credito. Inoltre, sarà possibile anche gestire una prenotazione sanitaria e pagare l'importo ticket da dispositivi mobili, tramite una specifica app.