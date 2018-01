«Bella giornata quella in cui ti svegli e scopri di essere il numero uno nel ranking mondiale»: questo il commento a caldo di Daniele Garozzo sul suo profilo ufficiale di Facebook dopo che sono state rese note le nuove classifiche, aggiornate in seguito al weekend parigino di Coppa del Mondo. Il fiorettista acese, adesso, domina la classifica individuale di specialità con 210 punti, precedendo campioni di assoluto valore quali il russo Timur Safin, il britannico Richard Kruse e lo statunitense Alexander Massialas. Nella top ten ci sono altri due azzurri: il ternano Alessio Foconi, vincitore a Parigi della gara individuale, è quinto con 180 punti, mentre il nono posto è del modicano Giorgio Avola, a quota 124.

Il fine settimana di gare in Francia è stato dunque decisivo nel permettere a Garozzo di balzare dal quarto al primo posto nel ranking mondiale. Un ritorno al podio in grande stile quello dell'etneo, forse anche al di là delle più rosee previsioni della vigilia: il riferimento non può che essere agli ultimi, difficili mesi del 2017, segnati dall'operazione dello scorso ottobre per uno pneumotorace: «Ci vorranno uno o due mesi di recupero - aveva dichiarato prudentemente Garozzo a MeridioNews subito dopo l'intervento - in base a come risponderà il polmone: credo, almeno al 90 per cento, che il mio 2017 si sia chiuso qui. Il nuovo anno, invece, sarà tutto da scoprire: ci sarà tempo per andare in pedana in forma».

La forza d'animo dello schermidore siciliano e la sua grande voglia di riproporsi ad altissimi livelli, invece, gli hanno permesso di bruciare le tappe, presentandosi già in discreta forma al Grand Prix di Torino dello scorso dicembre: la sua corsa nella kermesse piemontese si ferma ai quarti di finale dopo la sconfitta contro l'amico Alessio Foconi, ma le sensazioni erano parse subito buone. «Ho recuperato in fretta, a tempo di record, e questo mi dà grande serenità. Naturalmente so bene - ha dichiarato Garozzo dopo Torino - che il mio stato di forma non sarà quello ideale, ma la cosa più importante era rispettare la tabella di marcia e così è stato». Bruciare le tappe e tornare più forte di prima: una promessa già realizzatasi lo scorso fine settimana, che ha sancito il ritorno sul podio in una gara di Coppa del Mondo a distanza di otto mesi dall'ultima volta. Un doppio argento, nella gara individuale e in quella a squadre, che ha certificato la classe e la forza di volontà di una delle punte di diamante della squadra azzurra di scherma.

Il primato nel ranking, adesso, è la classica ciliegina sulla torta di un inizio d'anno positivo e incoraggiante: la prossima gara ufficiale del nuovo leader della classifica mondiale sarà la tappa di Coppa del Mondo a Bonn (Germania) dal 9 all'11 febbraio. Un impegno importante per confermarsi ad altissimo livello, nell'anno che vedrà un doppio, importantissimo appuntamento internazionale: a giugno ci saranno infatti gli Europei di Novi Sad, mentre la stagione culminerà il mese successivo in Cina, con i Mondiali che si terranno a Wuxi. Un anno ricco di sfide affascinanti per il campione acese, dimostratosi più forte anche dei problemi di salute. Durante la fase di recupero, d'altronde, lo stesso Garozzo aveva dichiarato a MeridioNews come neanche uno pneumotorace avrebbe potuto fermarlo: «Non preoccupatevi, tornerò in gran forma, anche meglio di prima. Non ho alcun dubbio e, anche qualora quel polmone non funzionasse, ho sempre l'altro: mi basterebbe comunque per vincere tutte le gare».