Una donna di 22 anni, G. L., è morta questa mattina intorno alle otto, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto sulla strada che porta alla Catania-Gela, in territorio di Palagonia. Per cause ancora da accertare, la Mercedes su cui viaggiava la giovane donna - insieme al marito (classe 1988) che era alla guida - si è ribaltato all'altezza del bivio Canalotto, sulla strada provinciale 74. Sul posto i carabinieri di Palagonia assieme a una vettura della polizia municipale.

Il 30enne - pare palagonese - è stato trasferito in elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è arrivato in codice rosso con un politrauma. In base alle prime informazioni non sarebbe in imminente pericolo di vita ma la prognosi è riservata. È sottoposto ad accertamenti in mattinata. La salma della compagna, che al momento dell'impatto era sul sedile del passeggero, è stata invece già restituita ai familiari.