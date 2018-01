Orecchini, collane e ciondoli d'oro, 500 euro in contanti, un libretto postale nominativo intestato a una donna e anche un biberon e vestiti per bambino nuovi con le etichette ancora attaccate. È questo il bottino che D.M. un incensurato catanese, nel pomeriggio di ieri, ha trovato all'interno di un borsone abbandonato all'uscita della metropolitana Nesima di Catania. A smarrirlo una giovane mamma napoletana di 35 anni intenta a fare una parte di trasloco.

L'uomo è stato fermato dai poliziotti del commissariato di Borgo-Ognina mentre stava per entrare all'interno di un compro oro con un atteggiamento ritenuto sospetto. Indagato per il reato di possesso ingiustificato di valori, che sono stati sequestrati, l'uomo in un primo momento avrebbe tentato di tergiversare per fuorviare gli investigatori.

Deciso successivamente a collaborare, D.M avrebbe raccontato alle forze dell'ordine la dinamica dei fatti. Dopo essersi disfatto del borsone buttandolo in un cassonetto della spazzatura, avrebbe tenuto per sé i soldi provando a rivendere i gioielli in alcuni negozi di compro oro. Il libretto nominativo avrebbe deciso invece di imbucarlo dentro una cassetta postale. Dove effettivamente è stato poi ritrovato e ha permesso agli agenti anche di risalire all'identità della vittima. La donna, alla quale è stata riconsegnata tutta la refurtiva, ha confermato la versione esposta dall'indagato. L'uomo è stato denunciato per il reato di furto.