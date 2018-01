Hanno saltato la barriera dello stadio Provinciale di Trapani per prendere le maglie dei giocatori del Catania, che avevano appena subito una sonora sconfitta da parte degli avversari granata. Un comportamento costato caro a cinque ultras etnei, identificati tramite le riprese della polizia scientifica e del servizio di videosorveglianza dell'impianto sportivo, che sono stati denunciati per scavalcamento e invasione di campo in occasione del derby di Serie C e hanno ricevuto un Daspo.



Secondo quanto riportato dalla questura di Trapani, che ha emesso i provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, un gruppo di circa 700 tifosi del Catania, grazie al gemellaggio con il Trapani, hanno potuto assistere al match in Sicilia occidentale. Ma alle porte della città di Palermo si sarebbero verificate alcune tensioni: lancio di petardi e bombe carta, in memoria della storica rivalità con i rosanero.