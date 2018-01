Cinque auto sono state date alle fiamme la notte scorsa a Caltagirone, in due stradine nelle vicinanze del carcere vecchio, non distanti tra loro. Gli incendi sono tutti di matrice dolosa. I carabinieri del posto stanno cercando di capire se i roghi siano stati appiccati da balordi che intendevano colpire senza alcuna logica, o se invece ci sia dietro un disegno criminale ben preciso che vedrebbe collegati tra di loro, direttamente o indirettamente, i proprietari delle automobili andate in fumo.

L’allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco è arrivato alle 3.18 di stanotte, quando una telefonata ha segnalato che in via Duca degli Abruzzi tre auto avevano misteriosamente preso fuoco. Dopo poco meno di 20 minuti, nella vicina via Carcere altre due utilitarie erano state avvolte dalle fiamme. I pompieri si sono diretti dapprima in via Duca degli Abruzzi - dove una Peugeot 307, una Fiat Grande Punto e una Lancia Y stavano bruciando illuminando a giorno la zona. Due auto erano parcheggiate all'altezza del civico 81, la terza nei pressi del civico 61.

La tempestività dell’intervento avrebbe evitato il peggio, circoscrivendo in poco tempo gli incendi. Frattanto in via Carcere le fiamme avevano avvolto una Opel Astra e un Alfa Romeo, ma anche in questo caso la presenza sul posto dei vigili del fuoco è stata quanto mai provvidenziale. I carabinieri stanno provvedendo a requisire le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti nel quartiere, con l’obiettivo di identificare gli autori dell'azione incendiaria. Sono stati sentiti i proprietari dei mezzi bruciati, quattro uomini e una donna.