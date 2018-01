La quarta sezione penale del tribunale di Catania ha condannato un ex finanziere a otto anni di reclusione per violenza sessuale aggravata su minorenni. L'uomo, all'epoca dei fatti in servizio e residente nel Milanese, avrebbe abusato delle sue nipotine di otto e quattro anni a dicembre del 2011 e del 2014. Secondo l'accusa i fatti sarebbero avvenuti, durante le vacanze di Natale, a casa della nonna delle due bimbe, sorella dell'imputato.

Come riportato dall'Ansa, erano state le confessioni delle due vittime a far scattare un'inchiesta della Procura di Catania. L'ex militare della guardia di finanza era stato arrestato nel 2015, per poi essere ammesso ai domiciliari fino alla scarcerazione di quattro mesi fa, accompagnata da una serie di prescrizioni e divieti di avvicinamento alle minori.