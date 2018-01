Sono stati consegnati alle dirigenti dei due circoli scolastici di Bronte i 420 buoni pasto che l’associazione Cittadinanzattiva ha acquistato grazie all’iniziativa Adottiamo la mensa scolastica per un bambino. Tra dicembre e gennaio sono stati raccolti 1.075 euro, con dei barattoli posti in 45 esercizi commerciali dove ognuno poteva lasciare un’offerta. «L’iniziativa è stata di gran lunga superiore alle nostre attese – dichiara il coordinatore locale Biagio Venia – speravamo di garantire la mensa a uno o due bambini di famiglie in difficoltà, ma con questa cifra potremo garantire i buoni pasto a cinque alunni, da oggi fino alla fine della scuola».

I buoni sono stati così suddivisi: 160 al primo circolo e 260 al secondo. «Abbiamo donato i buoni acquistati dal Comune alle dirigenti dei due istituti - aggiunge Venia - affinché provvedano a usarli per chi ne ha veramente bisogno. Noi, giustamente, non abbiamo voluto sapere a chi andranno i buoni, per una questione di privacy. Voglio ringraziare i soci, tutti gli esercenti ma soprattutto i tanti cittadini - conclude - che in silenzio hanno contribuito alla raccolta».