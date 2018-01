L'asfalto è nuovo di zecca ed il tratto di via Etnea che da piazza Cavour giunge fino al Tondo Gioeni sembra aver già cambiato volto. Eppure fin da subito qualcosa non ha convinto cittadini ed esercenti della zona: in vari punti il manto appena posato ha raggiunto la quota del marciapiede. Le immagini raccolte da MeridioNews, all'altezza dell'incrocio con via Empedocle, parlano chiaro ed il bitume, talvolta, sembra pure tracimare sui tombini e sul basolato delle banchine della principale arteria stradale di Catania.

La questione si era già presentata nel 2016, quando sempre nei giorni precedenti alla festa di Sant'Agata un'altra porzione di via Etnea era stata riasfaltata. Il copione era stata analogo, comprese le lamentele per la gestione della viabilità e la carente comunicazione, lamentata dai cittadini, riguardo avvio e tempi del cantiere. Anche negli ultimi giorni alcuni fra residenti e lavoratori sono stati colti di sorpresa. L'intervento - che prevede prima della posa dell'asfalto la scarifica del vecchio manto - intanto prosegue, ed entro domani dovrebbe essere bitumato anche il tratto di via Etnea che fende piazza Cavour.

Dall'ufficio Manutenzioni del Comune di Catania si prende tempo: «Compiremo dei sopralluoghi ma i tecnici dell'azienda appaltatrice ci hanno assicurato che la quota del marciapiede è stata rispettata», dice a MeridioNews il dirigente Fabio Finocchiaro. Il cantiere, secondo quanto diffuso dall'amministrazione, sta avendo un costo di circa 120mila euro, fondi prelevati dal bilancio comunale, ed era stato affidato ad una ditta esterna.