Un incidente non grave si è verificato pochi minuti fa sull'autostrada A18, in direzione Messina, non lontano dal casello di Acireale. Per causa ancora da chiarire, due auto sono venute a contatto uscendo fuori strada. Nessun ferito tra gli occupanti delle due vetture.

Nell'impatto, una delle due auto avrebbe subito danni piuttosto seri, e avrebbe perso olio che sarebbe finito sulla carreggiata. Ragione per cui gli agenti della Polstrada si sono ritrovati costretti a limitare la circolazione, il che ha generato una coda lunga almeno un paio di chilometri.