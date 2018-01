Aveva rubato una borsa dal carrello di una catanese di 33 anni. Poi, dopo averne trafugato il contenuto, era andata alla fermata dell'autobus Amt ad aspettare che passasse. Ed è lì che i carabinieri l'hanno trovata e arrestata. Secondo la ricostruzione dei militari, una catanese di 51 anni - già in passato accusata di furto con strappo - si sarebbe avvicinata alle spalle di un'altra cittadina che, al centro commerciale Porte di Catania, stava posando il carrello della spesa.

La 51enne le avrebbe scippato la borsa e sarebbe fuggita in direzione del primo piano. Arrivata nei bagni, avrebbe preso il portafogli nella borsa e avrebbe abbandonato quest'ultima nel vicino ascensore. Poi sarebbe andata al seminterrato e da lì sarebbe uscita, dirigendosi alla fermata dell'Amt. Nel frattempo, però, la donna derubata aveva chiamato il 112 e di lì a poco sarebbe arrivata la pattuglia. Raccolta la testimonianza, i militari avrebbero riconosciuto la donna in attesa del bus. Dentro alla sua borsa c'era il portafogli della vittima, con 150 euro in contanti.